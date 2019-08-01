شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر قوى الإعاقة يشارك في بطولة العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

يشارك المنتخب السعودي لذوي الإعاقة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب التي ستنطلق (الخميس) في مدينة نتويل السويسرية وتستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 42 دولة.

ويمثل الأخضر في البطولة الثنائي علي النخلي، وأسامة مسرحي، بعد أن أنهيا استعداداتهما للمشاركة في هذا المحفل العالمي من خلال معسكر إعدادي في مدينة بيدقوش البولندية لمدة شهر، تخللته المشاركة في ملتقى بولندا الدولي للعداء النخلي الذي حقق خلاله 3 ميداليات «ذهبيتين وفضية» في التجمع الدولي الذي شارك فيه 500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة.

وعقد أمس الاجتماع الفني الذي تم خلاله تحديد المسابقات وتوقيتها وفق تصنيف اللاعبين لتحديد فئة كل لاعب، حيث سيخوض علي النخلي خلال البطولة سباقي 100 و200 متر تصنيف T37، فيما سيخوض أسامة مسرحي سباقات 100، 200، 400 متر تصنيف B13.