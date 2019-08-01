شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي مُجبر على تخفيض أجره الشهري والرضا بعقد الشباب! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

يستعد المهاجم الدولي السابق محمد السهلاوي للعودة إلى الركض مجدداً داخل المستطيل الأخضر، بعد أن ظهر أمس الأول في تدريبات نادي الشباب خلال معسكر الفريق الحالي في ألمانيا، حيث أعلن الشبابيون أن اللاعب سيوقع عقداً مع ناديهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت الفرصة الشبابية للدولي السابق محمد السهلاوي بمثابة طوق نجاة عقب أن عاش أياما صعبة في الموسم الماضي مع نادي النصر ليجد نفسه خارج أسوار البيت الأصفر مطلع يونيو الماضي، بعد مسيرة حافلة مع الفريق الأصفر استمرت لعشر سنوات سجل خلالها (84 هدفا) وحقق لقب الدوري في مرتين، إضافة إلى كأس ولي العهد.

وسيجد محمد السهلاوي نفسه مُجبراً على تقليص راتبه الشهري بنسبة كبيرة للتوقيع مع نادي الشباب وضمان البقاء داخل دائرة الضوء، عقب مواسم كبيرة ومميزة عاشها مع النصر إلا أن الخلافات مع الأجهزة الإدارية في الفريق الأصفر أجبرت أحد أهم الهدافين في تاريخ النصر إلى نهاية صعبة بعمل مخالصة مالية مع نادي النصر.