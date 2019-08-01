شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يضرب بالـ 7 في ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

وصل إلى مدينة دوسلدورف الألمانية رئيس نادي الشباب خالد البلطان، حيث يقيم الفريق الشبابي معسكره الإعدادي، للاطلاع على سير المعسكر، واجتمع بمدرب الفريق خورخي ألميرون، لمعرفة احتياجات الفريق مستقبلاً.

ميدانياً تغلب الفريق الشبابي على فريق بادربورن الألماني 7/1، في رابع مباريات الفريق الودية خلال معسكر بوابة الشرق المقام حالياً في ألمانيا. جاءت الأهداف الشبابية بواسطة كل من سيبا (هدفين)، واسبيريا، وجوانكا، وعبدالله الحمدان، وحسن القيد، وراكان الشملان. وقد دخل الشباب بتشكيلة مكونة من؛ مروان الحيدري في حراسة المرمى، حسن معاذ، أحمد شراحيلي، محمد سالم، عبدالملك الشمري، عبدالملك الخيبري، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، سيبا، اسبيريا وجوانكا.