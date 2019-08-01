شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب رئيساً للصفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصفا) زكت الجمعية العمومية التي عقدت أمس في مسرح نادي الصفا بالمنطقة الشرقية، محمد عبدالله غلّاب رئيساً لمجلس إدارة النادي لـ4 سنوات قادمة، بعد بلوغ النصاب القانوني لأعضاء الجمعية، وعضوية كل من: عباس الصادق، وعلوي جعفر، وآسياد سلمان، وأحمد السادة، وعلي آل ناصر، ويحيى المرهون، وكرم الصادق، وستتم المصادقة على نتيجة الجمعية من قبل اللجنة العامة لانتخابات الأندية

زكت الجمعية العمومية التي عقدت أمس في مسرح نادي الصفا بالمنطقة الشرقية، محمد عبدالله غلّاب رئيساً لمجلس إدارة النادي لـ4 سنوات قادمة، بعد بلوغ النصاب القانوني لأعضاء الجمعية، وعضوية كل من: عباس الصادق، وعلوي جعفر، وآسياد سلمان، وأحمد السادة، وعلي آل ناصر، ويحيى المرهون، وكرم الصادق، وستتم المصادقة على نتيجة الجمعية من قبل اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قبل اعتمادها من قبل رئيس هيئة الرياضة

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