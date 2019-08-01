شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يكسب القناة ويتعادل مع سيراميكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (الإسماعيلية) ‫⁦‪@almateb1⁩ خاض الباطن مواجهتين وديتين أمام سيراميكا كليوباترا، والقناة، المصريين، تعادل في الأولى 1/1، وفي الثانية فاز 1/0، يأتي ذلك ضمن معسكره المقام بالإسماعيلية تحضيراً لدوري الأمير

خاض الباطن مواجهتين وديتين أمام سيراميكا كليوباترا، والقناة، المصريين، تعادل في الأولى 1/1، وفي الثانية فاز 1/0، يأتي ذلك ضمن معسكره المقام بالإسماعيلية تحضيراً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وكان مدرب الباطن رضا جدي، لعب بعدد من اللاعبين بهدف منحهم فرصة أكبر، ويواصل الباطن تدريباته يومياً على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر وسيخوض 3 مواجهات ودية قادمة قبل العودة الى حفر الباطن وبدء المرحلة الأخيرة من التحضير لأولى مواجهات الفريق في الدوري أمام الكوكب بالخرج في 21 من الشهر القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباطن يكسب القناة ويتعادل مع سيراميكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.