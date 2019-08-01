شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم ينضم للمقاصة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل مسئولو المقاصة على الاستغناء الخاص باللاعب بعد توقيعه رسميا على عقود الانتقال للنادي الفيومي ليصبح أحد الصفقات الجديدة للفريق فى الموسم المقبل بعد ضمه بشكل نهائى من الزمالك.
ومن المقرر أن يتواجد محمد إبراهيم خلال الفترة الجارية مع المقاصة من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى كأس مصر بجانب الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.
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