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محمد إبراهيم ينضم للمقاصة موسمين...

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جدة - عمرو شويل أتم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، انتقاله لصفوف المقاصة بشكل رسمي بعد التوقيع على عقود الانتقال للنادي الفيومي بداية من الموسم المقبل لمدة موسمين بعد الجلسة التي جمعته بمسؤولي النادي الفيومي مساء اليوم.

 

وحصل مسئولو المقاصة على الاستغناء الخاص باللاعب بعد توقيعه رسميا على عقود الانتقال للنادي الفيومي ليصبح أحد الصفقات الجديدة للفريق فى الموسم المقبل بعد ضمه بشكل نهائى من الزمالك.

 

ومن المقرر أن يتواجد محمد إبراهيم خلال الفترة الجارية مع المقاصة من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى كأس مصر بجانب الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

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