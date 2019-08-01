شكرا لقرائتكم مصدر: صفقة انتقال قفشة للأهلي بـ20 مليون + 2 مليون "بونص"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح مصدر داخل النادي الأهلي ان صفقة محمد مجدي قفشة صانع العاب بيراميدز كلفت خزينة النادي بشكل اجمالي 22 مليون جنيه، سيتم دفعهم على 3 دفعات.

أكد المصدر أن الأهلي سيقوم بدفع 20 مليون جنيه لبيراميدز فيما تم وضع بند يمنح بيراميدز الحق في الحصول على مليون جنيه حال حصول الأهلي على بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد، ومليون جنيه اخرى حال فوز الأهلي بالنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال افريقيا.

كما وضع مسئولو الأهلي بندا في عقد شراء محمد مجدي قفشة يمنح نادي بيراميدز الحق في الحصول علي 20 % كنسبة اعادة بيع حال اعادة بيع اللاعب مستقبلآ.