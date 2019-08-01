مصدر: صفقة انتقال قفشة للأهلي بـ20 مليون + 2 مليون "بونص"...

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أكد المصدر أن الأهلي سيقوم بدفع 20 مليون جنيه لبيراميدز فيما تم وضع بند يمنح بيراميدز الحق في الحصول على مليون جنيه حال حصول الأهلي على بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد، ومليون جنيه اخرى حال فوز الأهلي بالنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال افريقيا.
كما وضع مسئولو الأهلي بندا في عقد شراء محمد مجدي قفشة يمنح نادي بيراميدز الحق في الحصول علي 20 % كنسبة اعادة بيع حال اعادة بيع اللاعب مستقبلآ.
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