شكرا لقرائتكم هرماس: قرار مشاركة 16 نادي بمجموعات دوري القسم الثاني بالموسم المقبل فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، أن العمل بقرار مشاركة 16 ناديا فى كل مجموعة من مجموعات القسم الثانى، سيكون فى الموسم المقبل فقط، على أن يتم تطبيق دورى المحترفين بالممتاز ب فى الموسم بعد المقبل.

وتابع هرماس أنه تمت الموافقة على مشاركة 16 ناديا لكل مجموعة من المجموعات الثلاث بإجماع اللجنة المشكلة لتنظيم دورى القسم الثانى والثالث، التى تتكون من عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة ومحمد الطويلة رئيس النجوم وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.

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أضاف انه سيصعد الاول من كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز، على أن يهبط 4 فرق من كل مجموعة.

ومن المقرر أن ترفع هذه التوصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ قرار نهائى بشأن شكل مسابقات القسم الثانى فى الموسم المقبل، خاصة أنه من المفترض أن يقام جدول مواعيد مباريات الدورى خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يستطيع كل فريق ترتيب جدوله الزمنى، وإقامة المعسكرات الخارجية قبل انطلاق الموسم.