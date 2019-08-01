الزمالك يقيد شيكابالا إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي الزمالك قيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى قائمته الافريقية، فيما تم رفع إسم محمود جنش من القائمة بسبب الاصابة بقطع فى وتر أكيلس. ويغلق القيد الإفريقي منتصف ليلة الأربعاء أمام الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية. كان "كاف" حدد اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو موعدًا لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى: الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصري.

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