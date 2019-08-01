شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365.. الزمالك يتفق على استعارة عمرو مرعي من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتفاوض مسئولو القلعة البيضاء على ضم عمرو مرعى لمدة موسم علي سبيل الاعارة في الوقت الحالي، قبل الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
وتعاقدت إدارة الزمالك مع عدد 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري منهم 3 حراس مرمى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمد عبد الشافي وشيكابالا ومصطفى محمد العائدين للقلعة البيضاء، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وإسلام جابر وكريم بامبو.
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