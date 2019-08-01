شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365.. الزمالك يتفق على استعارة عمرو مرعي من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق نادى الزمالك مع نظرائه في نادي بيراميدز على استعارة عمرو مرعى لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتفاوض مسئولو القلعة البيضاء على ضم عمرو مرعى لمدة موسم علي سبيل الاعارة في الوقت الحالي، قبل الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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وتعاقدت إدارة الزمالك مع عدد 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري منهم 3 حراس مرمى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمد عبد الشافي وشيكابالا ومصطفى محمد العائدين للقلعة البيضاء، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وإسلام جابر وكريم بامبو.

وانفرد الخليج 365 بخبر دخول مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في بيراميدز للتعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الأخير لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، حيث يحاول الزمالك حسم الصفقة في الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب القيد الإفريقي استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.