شكرا لقرائتكم بعد تصريحات الرئيس السيسي.. شحاتة وجلال والبدري الأبرز لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدرب الوطنى أم الأجنبى أكد مصدر بـاتحاد الكرة، أن هناك مناقشات حول الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، الذى سيكون مصريا خالصا بنسبة 100%، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة منح الفرصة للمدرب الوطنى.

أوضح المصدر أن هناك منافسة بين 3 أسماء لقيادة الفراعنة فى المرحلة المقبلة خلفا لأجيرى المدرب السابق، وهم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق وصاحب الإنجازات الكبيرة مع الفراعنة، وإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى حاليا وحسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى والذى حقق مع الأحمر أكثر من بطولة محلية وقارية.

أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد حسم اسم المدير الفنى للفراعنة خاصة وان المنتخب مقبل على إرتباطات رسمية سواء فى تصفيات أمم افريقيا 2021 أو تصفيات كأس العالم 2022.

Advertisements

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على التعليق على أزمة المنتخب الوطنى لكرة القدم، والخاصة بالمدرب الجديد، موجها حديثه لوزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر الشباب، قائلا: "مش عايزين مدرب أجنبى ولازم ندى فرصة للمدرب الوطنى".

يذكر أن القرعة أوقعت مصر مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021.