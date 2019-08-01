شكرا لقرائتكم صالح جمعة: عبد الله أولى مني بالانضمام للمنتخب.. وأوسوس له بالرحيل للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد صالح جمعة لاعب الأهلي بمستوى شقيقه عبد الله الظهير الأيسر للزمالك، مؤكدا أنه لاعب مجتهد وملتزم جدًا وكان يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني في بطولة افريقيا الماضية .

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلي ، أن عبد الله جمعة كان أقرب منه بكثير للانضمام الي المنتخب بسبب مشاركته مع الزمالك منذ بداية الموسم وتألقه بشكل لافت، مشيراً إلى أنه حزن علي عدم انضمام شقيقه للفراعنة أكثر من حزنه علي نفسه .

وكشف لاعب الاهلي، ان تحدث مع شقيقه بعد استبعاده من المنتخب وقلت له إنه لا يزال صغيرًا وعليه أن يحافظ على مستواه، كما أن أمامه تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا.

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وأضاف صالح ، أنه بعد مباراة القمة عاد مع شقيقه في سيارة واحدة ومازحته وقلت له "إذا شارك الأهلي في الكونفدرالية لفزنا بها على حسابكم".

وتابع: "أفرح في خسارة الزمالك ولكن لا يمكنني إظهار فرحتي في المنزل بسبب عبد الله، كنت لا أتابع مباريات الأبيض ولكن بعدما شارك عبد الله بشكل أساسي أصبحت اتابع مباريات الأبيض بسببه".

وقال صالح : "أوسوس لعبد الله بالانضمام للأهلي وأتمنى أن يكون متواجدًا معنا، وسأظل أوسوس له، وشخصيته تليق بالأحمر ويتحمل المسئولية منذ الصغر ويلعب بروح وفدائية".

واختتم صالح تصريحاته : "والدتي كانت تريد انتهاء مباراة القمة بالتعادل بسببي أنا وعبد الله، وأمي قالت لعبد الله ما تزعلش انت خدت الكونفدرالية وصالح فاز بالدوري".