شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق ملف انتقالاته ويتعاقد مع 10 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلق نادي الزمالك ملف الانتقالات الصيفية بعشرة صفقات جديدة، بعدما أعلن في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء التعاقد معهم ومن أبرزهم حارس الإسماعيلي السابق محمد عواد والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.
وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن جميع الصفقات الجديدة تم سداد قيمتها بالكامل.
ويعود محمد عبدالشافي من جديد إلى القلعة البيضاء. و بترحاب كبير، كما استقبل الحضور محمود شيكابالا العائد إلى الزمالك عقب انتهاء إعارته من نادي أبولون اليوناني.
وسيقدم الزمالك قائمتة الإفريقية تمهيدًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما لا تزال الجماهير في انتظار اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة هذه العناصر في الموسم الجديد خاصة أن الفريق سيواجه ناديا من الصومال في الشهر المقبل في انطلاق البطولة القارية.
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