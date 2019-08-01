«نادي رياضات الدفاع» يحتفي بمنتسبي البرنامج الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» حفل ختام البرنامج الصيفي، الذي أقيم بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وتحت شعار: «عطلتنا غير» وبمسمى «أبناؤكم أمانة»؛ وذلك في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الشارقة.

أقيم الحفل بحضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، وسعيد العاجل مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسلطان بن محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام، والمستشار حميد العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأحمد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق السويدي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والمجتمعية.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن النجاحات التنظيمية للفعاليات الرياضية السابقة التي قام بتنظيمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس؛ ساهمت بشكل فاعل بنجاح البرنامج الصيفي الحالي، والذي تميز بنوعية عالية في اختيار البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها.

وتضمن الحفل قراءة أحد منتسبي البرنامج لآيات من القرآن الكريم، كما تم عرض فيديو من إعداد قسم الثقافة والإعلام في النادي سلّط الضوء على أهم حيثيات البرنامج، كما وتضمن الحفل كلمة المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس؛ حيث سلطت من خلالها الضوء على فعاليات البرنامج الصيفي وما تضمنه من ممارسة لرياضات الدفاع عن النفس؛ مثل: الكاراتيه والتايكواندو والجوجيتسو والجودو وورش الرسم والروبوت والجولات الترفيهية والتي تم اختيارها بدقة عالية؛ للوصول لأفضل النتائج التدريبية، وقضاء وقت مفيد وممتع لأطفال الشارقة، وأثنت باسم مجلس الإدارة لاختيارهم البرنامج الصيفي للنادي، وعبرت عن الاعتزاز بهذه الثقة وهذه الفرصة بتحقيق رسالة ترسيخ أهمية الرياضة البدنية للطفل والروح الرياضية وأخلاقياتها السامية.