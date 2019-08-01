العين يتعادل مع الفتح السعودي بدون أهداف في سلوفينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلوفينيا: ”الخليج 365”

تعادل العين مع الفتح السعودي، سلبياً بدون أهداف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من معسكر الفريق الخارجي.

وكان المدرب الكرواتي، إيفان ليكو قد اختبر في مواجهة الفتح 22 لاعباً، إذ دفع في الشوط الأول بكل من: خالد عيسى، علي الحيظاني، إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، سالم عبدالله، فلاح وليد، محمد هلال، محمد عبدالرحمن، خالد البلوشي، محمد خلفان وجمال معروف، بينما تألفت تشكيلة الشوط الثاني من: محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، تسوكاسا شيوتاني، محمد فايز، يحيى نادر، أحمد برمان، محسن عبدالله، عبدالرحمن مزيان، كايو كانيدو ولابا كودجو.

من جهته، أكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، أن فريقه مطالب بمتابعة العمل في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الرياضي الجديد، موضحاً أن الأداء أمام الفتح السعودي كان جيداً، بيد أن الثنائي لابا كودجو وعبدالرحمن مزيان لديهما ثلاثة أيام في معسكر الفريق وهما في حاجة إلى المزيد من التدريبات من أجل الوصول إلى درجة التجانس المطلوبة.

وقال قائد فريق العين، إسماعيل أحمد، إن التجربة الودية الثالثة للفريق كانت جيدة، وقدم الجميع مردوداً طيباً، خصوصاً أن المباراة الودية الثانية لم تكتمل بسبب ظروف الطقس المتمثلة في هطول الأمطار المصحوبة بحبات البرد، وفي اعتقادي أن الفريق خرج بالمكاسب المرجوة من اللقاء على الصعيدين الفني والبدني.

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على خط آخر، استهلت مؤسسة العين للإعلام مرحلة البث «الحي» ونجحت في نقل أول مباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة العين التلفزيونية.

وبرغم أن المواجهة كانت ودية، بيد أنها تعتبر تاريخية بالنسبة لقناة العين التلفزيونية التي تم إطلاقها أخيراً عبر التردد رقم 710 على باقات «eLife

» لأنها تمثل التجربة الأولى في البث «الحي» للقناة والتي نقلت المباراة للجماهير خارج الدولة عبر روابط البث المتوفرة في الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القناة على شبكة الإنترنت، بصوت المعلق القدير، محمد الشامسي.

وأعرب مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عن بالغ تقديره لرئيس نادي الفتح السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق وإدارة الكرة ممثلة في أحمد الغوينم، مدير الفريق، والمنسق الإعلامي صالح المري على التعامل الراقي والاحترافي، وذلك بعد موافقة الإدارة على النقل التلفزيوني للمباراة الودية بين الناديين والتي كان قد تم رفض بثها مبدئياً من قبل الفريق المنافس لأسباب فنية.

وبدوره قال معلق المباراة، محمد الشامسي: اختياري للتعليق على أول مباراة تبث على قناة العين التلفزيونية شرف كبير بالنسبة لي كونها تعتبر حدث تاريخي مهم حتى وإن كانت المواجهة ودية وأود أن أشكر القائمين على أمر القناة على توجيه الدعوة لشخصي من أجل المساهمة مع فريق عمل مؤسسة العين للإعلام في تقديم خدمة إعلامية مميزة لأهل المدينة ومحبي «الزعيم» في كل مكان.