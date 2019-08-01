لاعبات «الشارقة لرياضة المرأة».. مدربات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصص نادي الشارقة لرياضة المرأة، التابع للمؤسسة لاعباته؛ لتدريب الأطفال المنتسبين للمخيم الصيفي، الذي يستمر حتى 29 أغسطس/‏‏آب القادم.ويتلقى الأطفال الذين ينتسبون للمخيم الذي تنظمه المؤسسة تدريبات رياضية على صعيد ستة ألعاب؛ وهي: كرة السلة، والطائرة، والمبارزة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، والقوس والسهم؛ حيث يستفيد المشاركون من خبرات اللاعبات ومهاراتهنّ، بما يحفز مواهبهم البدنية والفنية، إلى جانب توجيههم نحو تبني أهم التقنيات والمهارات الرياضية اللازمة؛ لتطوير قدراتهم وصقل خبراتهم في مجال اللعبة.

وأشارت أمل العيدروس تنفيذي تسويق في المؤسسة إلى أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحرص على الاستثمار بالطاقات الواعدة، وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم الرياضية بشتى السبل وأكثرها تطوراً، لافتة إلى أن الفرصة التي نمنحها للأطفال المشاركين مهمة للاعبات والأطفال أنفسهم فهي تضاعف من خبرة اللاعبات، وتقربهن من المجال التدريبي أكثر، وتنمي من طاقات وقدرات الأطفال بشكل فاعل ومهاري.وتابعت: «تنتهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة لرياضة المرأة استراتيجية تنموية تهدف من خلالها إلى ربط الجهود التي تقوم بها على مدار العام بالمشاريع التنموية التي تزدهر في إمارة الشارقة؛ لإيماننا بأن الرياضة واحدة من أهم المظاهر الحضارية للشعوب، كما أنها تعد لاعباً رئيسياً في تقوية العلاقات الاجتماعية، ناهيك عن دورها المهم في تعليم الأفراد التعاون، والصبر، والتنافس الشريف، كل هذه العوامل دفعتنا لأن نقدم لاعباتنا الموهوبات صاحبات الإنجازات لتدريب الأطفال المنتسبين للمخيم وتهيئتهم ليكونوا عناصر فاعلة ».