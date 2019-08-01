شباب الأهلي يتعاقد مع السويسري ديفيد مارياني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعاقد نادي شباب الأهلي مع لاعب الوسط السويسري ديفيد مارياني (28 عاماً) قادماً من ليفسكي صوفيا البلغاري دون تحديد قيمة العقد ومدته، لكن وسائل إعلام بلغارية كشفت أن إدارة «الفرسان»، دفعت 1.5 مليون دولار للنادي، و1.2 مليون دولار للاعب كراتب سنوي.

وكان موقع «ترانسفير ماركت»، ذكر أول أمس، تعاقد النصر مع اللاعب، قبل أن يصحح معلومته، ويشير إلى نادي شباب الأهلي.

ووقع اللاعب على العقد أمس، بمقر النادي في النهدة، وتوجه مباشرة إلى إسبانيا للالتحاق بمعسكر «الفرسان».

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ولعب مارياني لعدد من الفرق، كان آخرها فريق ليفسكي صوفيا البلغاري، كما حصل مع فريق زيوريخ على لقب كأس سويسرا عام 2014.

وقاد مارياني فريقه ليفسكي صوفيا، مؤخراً، إلى الفوز في المرحلة الأولى لتصفيات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدفين من أصل ثلاثة.

وعقب التوقيع أعرب مارياني عن سعادته بالانضمام إلى نادي شباب الأهلي، مشيراً إلى أنه لم يتردد في قبول العرض الذي تلقاه؛ نظراً للسمعة الجيدة التي يتمتع بها النادي صاحب البطولات والألقاب، كما أكد رغبته في خوض تجربة احترافية مميزة ملأى بالنجاحات والتتويجات مع فريقه الجديد، واعداً ببذل كل ما يمتلك لمساعدة الفريق على تحقيق أهداف النادي.

من جهته، رحب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي باللاعب، مؤكداً ثقته بقدرة مارياني على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيحرص على وضع برنامج إعدادي خاص للاعب خلال الفترة المتبقية من المعسكر، ليتمكن من اللحاق ببقية اللاعبين.