جينيزيو مدرباً لبيجينج غوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بيجينج غوان الصيني لكرة القدم، تعيين الفرنسي برونو جينيزيو مدرباً له، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ليون.

وتعاقد المدرب الفرنسي البالغ 52 عاماً مع نادي العاصمة الصينية حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، تاريخ انتهاء الدوري المحلي.

وسيخلف جينيزيو المدرب الألماني روجر شميت الذي أقاله بيجينج غوان جراء خروجه من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، وتراجعه للمركز الثالث في الدوري بعد بداية جيدة.

وسيبدأ جينيزيو مغامرته مع فريقه الجديد في 11 أغسطس/آب المقبل بمواجهة غوانغجو إيفرغراندي متصدر الدوري والذي يشرف على تدريبه الإيطالي فابيو كانافارو.