شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات متقدمة قد تنقل ديبالا لليونايتد.. ولوكاكو ليوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق ناديا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي مبدئياً على إتمام صفقة تبادلية تقضي بانتقال مهاجم الأول الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية مع رأس حربة الثاني البلجيكي روميلو لوكاكو، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي إيطاليا».

كان لوكاكو الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد الموسم المنصرم مرشحاً للانتقال إلى قطب إيطاليا الآخر إنتر ميلان، لكن الأخير لم يوافق على قيمة الصفقة مع إدارة «الشياطين الحمر» التي طالبت بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن المهاجم البلجيكي، في حين عرض الفريق الإيطالي 54 مليون جنيه بحسب بعض التقارير.

وكشفت الشبكة الإيطالية عن أن مدير أعمال ديبالا تواجد في لندن في اليومين الأخيرين من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال ديبالا إلى صفوف مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم الأرجنتيني بالرحيل عن يوفنتوس.

وخسر ديبالا مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق «السيدة العجوز» الموسم الماضي، لاسيما بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وكان ديبالا أعلن عن رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس، لكنه يبدو أنه لا يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 2015 حين انضم إلى صفوفه قادماً من باليرمو. وهو قدم أداء متفاوتاً في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفاً في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام رونالدو، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

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في المقابل، انضم لوكاكو إلى صفوف يونايتد قادماً من إيفرتون في صيف 2017، في صفقة قدرت قيمتها ب75 مليون جنيه إسترليني، وشكلت حينها رقماً قياسياً لانتقال لاعب بين ناديين إنجليزيين.

من جهة أخرى، فاز مانشستر يونايتد بصعوبة على كريستيانسوند النرويجي 1-صفر في مباراة ودية، وسجل الإسباني ماتا الهدف الوحيد من ركلة جزاء.

وعاش النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، لحظة تاريخية ومؤثرة خلال المباراة، حيث تابع نجله نواه (19 عاماً)، وهو يخوض مباراته الاحترافية الأولى، عندما أقحمه مدرب كريستيانسوند في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وقال سولسكاير إن فريقه يحتاج إلى هداف يترجم الفرص الكثيرة السانحة، وكشف أن الإيفواري إيريك بايلي مدافع الفريق سيغيب من أربعة إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وتعرض بايلي (25 عاماً) للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على توتنهام ودياً في الصين يوم 25 يوليو/ تموز الجاري.

وكان بايلي خاض 18 مباراة فقط مع فريقه الموسم الماضي بسبب إصابات في الكاحل والركبة، الأمر الذي تسبب في غيابه عن المشاركة مع كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الصيف التي أقيمت في مصر.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري بمواجهة تشيلسي يوم 11 أغسطس/ آب الحالي.