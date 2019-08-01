شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة جامبيا تهنئ الرزوقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت سفارة جامبيا بالإمارات، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بفوزه بمنصب رئاسة الاتحاد القاري للدورة الممتدة حتى عام 2023، وذلك بزيارة قام بها مصطفى بوجانج، نائب سفير جامبيا بالدولة، والسكرتير الأول في السفارة، إلى اللواء الرزوقي في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور راشد آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وحميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات، الأمين العام للاتحاد العربي، ومحمد الشحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي..
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة جامبيا تهنئ الرزوقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.