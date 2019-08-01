سفارة جامبيا تهنئ الرزوقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت سفارة جامبيا بالإمارات، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بفوزه بمنصب رئاسة الاتحاد القاري للدورة الممتدة حتى عام 2023، وذلك بزيارة قام بها مصطفى بوجانج، نائب سفير جامبيا بالدولة، والسكرتير الأول في السفارة، إلى اللواء الرزوقي في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور راشد آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وحميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات، الأمين العام للاتحاد العربي، ومحمد الشحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي..