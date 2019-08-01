العتيبة: تطوير الملاكمة الآسيوية ينطلق من المراحل السنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دولة الكويت خلال الفترة من 1-9 أغسطس الجاري منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا للاعبين الملاكمين فئة الواعدين والتي تعد إحدى أبرز مبادرات رئيس الاتحاد الآسيوي الإماراتي أنس العتيبة منذ فوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد، وتقام البطولة برعاية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، وتعتبر هذه البطولة الأولى رسمياً لدولة الكويت منذ رفع الإيقاف عنها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

ويشارك في البطولة 175 لاعباً من 25 دولة، ويشرف على البطولة رئيس الاتحاد الآسيوي أنس العتيبة ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي العنزي والمدير التنفيذي لاتحاد الكويت للملاكمة جابر نجم، والذي يشغل أيضاً منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي أنس العتيبة: «سعداء في الاتحاد الآسيوي للملاكمة عن الكشف عن البطولة التي يمكننا أن نعتبرها «البطولة المبادرة» لكونها من الممكن أن تكون حجر الأساس لانطلاقة قوية للملاكمة الآسيوية تبدأ من أعمار التأسيس ونتطلع لأن تكون بطولة آسيا للواعدين بنسختها الأولى بمثابة البصمة الجديدة للملاكمة في آسيا وفي الكثير من الدول المنضمة للاتحاد الآسيوي ولتلك الفئة العمرية أيضاً».

وتشارك الإمارات ببعثة يترأسها عضو مجلس الإدارة راشد المطروشي، والمدرب محمد مصبح ومساعده المدرب عادل العشري، و4 ملاكمين هم: عبدالعزيز عبدالكريم وخالد الكردي ومحمد الزحمي ومحمد قاسم، ويتطلع منتخب واعدي الإمارات لتحقيق نتائج طيبة في المنافسات بعد أن انتظم الملاكمون الصغار في معسكر داخلي أقيم في العاصمة أبوظبي بداية من يوم 7 يوليو الماضي تحت إشراف المدرب الدولي محمد مصبح وحسان محمدوف.