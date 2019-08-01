عجمان يلتقي الزمالك والإسماعيلي والمقاولون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف
غادرت بعثة الفريق الأول لنادي عجمان إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال الفترة الإعدادية للموسم الجديد 2019-2020.
تستمر فترة الإعداد في القاهرة لمدة 10 أيام يعود بعدها الفريق إلى الدولة بعد استكمال المرحلة الثالثة.
ومن المقرر أن يخوض «البرتقالي» عدد من المباريات أمام فرق مصرية قوية مثل الزمالك والمقاولون والإسماعيلي وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى وخلق مناخ تنافسي ينعكس بصورة إيجابية على تماسك وتجانس الفريق.
وكانت المرحلة الأولى بدأت في الإمارات ثم استكملت الثانية في ألمانيا، حيث خاض «البرتقالي» مباراة ودية أمام فريق الظفرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
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