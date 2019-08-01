«كاس» تلغي قرار إعادة إياب نهائي أبطال إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب من الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

واعتبرت محكمة التحكيم الرياضي بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن «الجهة المختصة» لاتخاذ هذا القرار،مشيرة إلى أن بت مصير النهائي يعود إلى «الأجهزة المختصة في الاتحاد الإفريقي» الذي سينظر في الأحداث التي رافقت مباراة الإياب في الدور النهائي في 31 مايو/‏أيار في تونس «واتخاذ القرار فيما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها».

وأكدت المحكمة أن مطالب النادي المغربي (إعلانه بطلاً والحصول على المكافآت المالية) رفضت في حين سيتم النظر بمطالب الترجي في وقت لاحق.

وكان الوداد والترجي تعادلا 1-1 في الدار البيضاء ذهاباً قبل أن يحسم الترجي مباراة الإياب 1-صفر عندما انسحب الوداد البيضاوي وترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل.