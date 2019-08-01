زوارق الإمارات إلى النرويج لخوض ثانية جولات فورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه بوصلة سفراء الإمارات إلى النرويج وتحديداً إلى أقدم مدنها والقارة الأوروبية مدينة تونسبيرغ التي تحتضن اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا2- والتي تشهد حضوراً إماراتياً بارزاً من خلال تواجد الفيكتوري تيم وفريق أبوظبي وفريق الشارقة.

ويغادر اليوم وفد وبعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 إلى مدينة تونسبيرغ، ويبحث فريق أبوظبي عن الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة والبقاء في المقدمة خاصة أن زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي قد تمكن من تحقيق لقب الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في كوناس في ليتوانيا يوليو الماضي كي يضيف أول عشرين نقطة له في صدارة البطولة.

وتضم بعثة فريق أبوظبي التي تغادر عن طريق مطار إمارة دبي الدولي إلى النرويج كلا من سالم الرميثي رئيساً للبعثة والمتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير وأيضاً الراديو مان جمعة القبيسي وناصر الظاهري بالإضافة إلى الطاقم الفني والميكانيكي في فريق أبوظبي الذي يشارك بزورقين من خلال البطولة العالمية.

ويخرج الفريق من استراحة محارب قصيرة استمرت لثمانية أيام بعد أن كان قادماً من جولة أوروبية استمرت لشهر كامل وحقق من خلالها 21 كأساً وميدالية في أربع بطولات مختلفة كي يكون الإنجاز متواصلاً ومستمراً للفريق طوال المشاركات الصيفية الدولية.

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ويأمل نجما الفيكتوري تيم المتسابق منصور المنصوري قائد زورق «فيكتوري 27» وأحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 4» في تحقيق نتائج طيبة في مياه المدينة الأقدم في القطر الأوروبي جنوب شرق النرويج والتي تشتهر بالمتاحف والقلاع القديمة والمباني التاريخية بالقرب من مضيف أوسلو.

ويتطلع الثنائي المنصوري والفهيم إلى تحقيق نتائج جيدة وتحسين أداء الزورقين عما كانا عليه في الجولة الأولى والتي حقق فيها المركز السابع عشر فيما تعرض الفهيم للانقلاب في التجارب الرسمية صباح يوم السباق ولم يتمكن من خوض السباق الرئيسي في أول ظهور رسمي له في هذه الفئة بعد تألقه العام الماضي وهذه السنة في الجائزة العالمية للزوارق السريعة -إف 4 إس-.

وعمل الجهاز الفني لفريق الفيكتوري تيم في الفترة الماضية على تحسين أداء الزورقين واللذين صنعا في مؤسسة الفيكتوري تيم من أجل تحقيق سرعات جيدة تقارع الزوارق المشاركة والتي تفوقت خلال اللفات بفارق ثانيتين في عدد من اللفات وهو أمر بحدث الفارق كثيرا في تحديات سباقات الفورمولا2. ويدخل فريق الفيكتوري تيم غداً -الجمعة - تحدياً من نوع آخر في الجولة الثانية من بطولة العالم 2019 وهو سباق ماتش ريس الذي يقام في المدينة النرويجية كل عام من أجل زيادة الإثارة وتحفيز الجمهور الكبير الذي يعشق هذه السباقات في النرويج ويعرف أبطالها عن ظهر قلب.

من جهته كشف سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق عن حجم الطموحات والآمال الكبيرة التي يحملها الفريق في هذه المشاركة خاصة وأنه يبدأ السباق كمتصدر للترتيب العام قبل انطلاق الجولة الثانية وقال: «ندخل جولة النرويج باطمئنان حيث إننا نجحنا في تصدر الترتيب العام بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى والماضية من البطولة في ليتوانيا، لدينا فرصة كبيرة كي نعزز الصدارة في هذه الجولة وكي نواصل الطموح بإعادة اللقب مرة أخرى للإمارات، لاسيما أننا من حقق اللقب في موسم 2017 ونريد تكرار نفس المشهد الجميل، نحن على أتم استعداد وجاهزية ولدينا زورقان مشاركان بين بقية الزوارق طموحهما الوصول للمراكز الأولى ومنصات التتويج، الجاهزية ستكون أفضل مع انطلاق أولى المراحل غداً والفحص الفني والتسجيل الرسمي في أحداث البطولة».

وأعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن أمنياته لثنائي مؤسسة الفيكتوري تيم المتسابقين منصور المنصوري قائد «فيكتوري 27» وأحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 4» وكذلك ممثلو فرق الإمارات في أبوظبي والشارقة بالتوفيق في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم -فورمولا2- والتي تبدأ غداً في مدينة تونسبيرغ.