الظفرة يهزم بيرجسون في معسكر ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ينتظم الظفرة في معسكره الخارجي المقام حالياً في ألمانيا استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، ويواصل تحضيراته بجدية، حيث حقق فوزه الأول على إف سي بيرجسون بثلاثية مقابل هدف واحد، ضمن سلسلة تجاربه الودية المقررة في برنامج الإعداد، وسجل الثلاثية جواو بيدرو هدفين في الدقيقتين 5 و67، وديجو 90.

وخاض الظفرة مباراته الأولى في المعسكر أمام عجمان حينما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق. ويستمر المعسكر الخارجي حتى 9 أغسطس/ آب المقبل.