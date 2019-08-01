شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل في شركة الكرة.. و إبراهيم سيف مديراً لشؤون الاحتراف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع لتقييم أداء الشركات والإدارات وآخر مستجدات تجهيزات واستعدادات جميع فرق النادي للموسم الجديد 2019- 2020 في كافة الألعاب.

اعتمد المجلس توصيات لجنة النظام الأساسي والإداري للنادي، والتي يرأسها ناصر سعيد بن عفصان، الأمين العام للنادي، في إطار حرص نادي الشارقة على تطوير الأداء المؤسسي والتكيف مع التشريعات والقوانين الجديدة المنظمة للهيئات والكيانات الرياضية، وقد قدمت اللجنة تصوراً شاملاً للهيكل التنظيمي للنادي، من اعتماد هيكل الشركات والإدارات واعتماد اللوائح المالية ولوائح ومعايير الموارد البشرية ومهام وصلاحيات إدارات وشركات النادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الذي عقد بمقر النادي بشركة الاستثمار، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وبحضور محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة، وناصر سعيد بن عفصان الأمين العام للنادي، وعبيد سعيد الشامسي، رئيس المكتب القانوني، رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وسعيد مطر فيروز، رئيس المركز الإعلامي، ومحمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وإبراهيم الجروان، رئيس شركة الاستثمار، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير من جميع إدارات النادي حول ملف التعاقدات الجديدة المميزة هذا الموسم، لكافة الفرق الرياضية في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والألعاب الفردية، وفقاً للاحتياجات الفنية التي حددتها اللجان الفنية المختصة، ومتطلبات الأجهزة الفنية للفرق الرياضية.

وأكد المجلس مواصلة تدعيم وتوفير متطلبات كافة الإدارات الرياضية للحفاظ على مكتسباتها وتحقيق تطلعات النادي، لاستمرار النتائج المبهرة التي حققها في جميع الألعاب الرياضية على مدار الموسمين الأخيرين، من أجل الحفاظ على مسيرة نجاح فرق نادي الشارقة الرياضي، الذي ينافس على منصات التتويج والمراكز الأولى في كل المسابقات.

وتم اعتماد خطط إعداد ومعسكرات الفرق الرياضية، بما فيها المعسكرات الخارجية والتي شملت هذا الموسم المراحل السنية في كرة القدم، في نقلة نوعية تشهدها آلية تحضيرات الفرق الرياضية لموسم استثنائي للكيان، استعداداً لاستحقاقات قارية وعربية حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم وفريق رجال كرة اليد بطولة آسيا للأندية الأبطال، ويشارك فريق رجال كرة السلة في البطولة العربية للأندية الأبطال في المغرب أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، علاوة على أجندة مشاركات الألعاب الفردية الدولية.

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وكذلك ناقش المجتمعون الخطة الاستثمارية والتسويقية للموسم المقبل، المقدمة من شركة الشارقة للاستثمار (استثمار)، وأثنى المجلس على أداء الشركة بعد نجاحها في جلب استثمار نوعي مع شركة «لجام للرياضة» في إنشاء صالة رياضية تعد الأولى من نوعها داخل الدولة، بمقر النادي في منطقة الحزانة.

قرارات

واتخذ مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي عدداً من القرارات خلال اجتماعه الدوري المشار إليه، منها:

قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إجراء تعديلات على تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم، برئاسة محسن مصبح، وعضوية كل من، ناصر سعيد بن عفصان، محمد سعيد بوزنجال، إبراهيم صالح سمبيج، رضا عباس.

اعتماد تعيين إبراهيم سيف بن غافان، مديراً لشؤون الاحتراف ومقرراً للجنة التعاقدات بشركة كرة القدم، معاراً من مجلس الشارقة الرياضي.

قرر المجلس إنشاء رابطة مشجعي نادي الشارقة الرياضي، بما يتناسب مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي واللوائح المنظمة لروابط المشجعين، وبما يلبي تطلعات جماهير النادي.

قرر المجلس إعادة هيكلة المركز الإعلامي للنادي واعتماد خطة التطوير المقدمة من سعيد مطر، رئيس المركز الإعلامي.