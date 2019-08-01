خورفكان يعتمد لعبة القوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد نادي خورفكان إشهار لعبة القوس والسهم ضمن أنشطته الرياضية للموسم الجديد، من منطلق حرص النادي على توفير مختلف الألعاب الجماعية والفردية، لتكون متاحة لأبناء خورفكان والمنطقة الشرقية، جاء ذلك خلال إطلاق اللعبة أمس بحضور سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة وسلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية.

وأكد النقبي اهتمام النادي عبر توفير الدعم التام لتسهيل ممارسة اللعبة بجانب مختلف الرياضات والأنشطة الثقافية، منوهاً إلى أن النادي سيضع آلية لاكتشاف المواهب من أبناء المدينة وضواحيها في هذه اللعبة وتنمية مهاراتهم، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على جهوده المقدرة في دعم ومتابعة أنشطة النادي.