منتخب الأجسام يعود لدبي بإنجاز مميز في بطولة آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن اتحاد بناء الأجسام يحرص على دعم ديمومة النجاحات الإماراتية؛ بإنجازات جديدة خلال المشاركات المقبلة، وأن وتيرة العمل تسير بتصاعد واضح؛ لتحقيق ذلك قبل دخول منافسات بطولة العالم المقبلة في الفجيرة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال استقباله لبعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، التي عادت إلى الدولة، أمس؛ بعد ختام مشاركتها في بطولة آسيا، التي اختتمت في الصين، وتوج المنتخب خلالها مشاركته بالفوز بست ميداليات منها ذهبية إضافة إلى فضيتين وثلاث برونزيات، وشهد الاستقبال حضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات أحمد جوهر، والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد قاسم يزبك.

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وضمت البعثة التي ترأسها عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، و18 لاعباً والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني زويد سالمين الزعابي، وكان منتخب الإمارات قد تمكن من الفوز بست ميداليات ملونة أضيفت إلى رصيد الإنجازات الإماراتية الرياضية؛ وذلك بواقع ميدالية ذهبية حققها اللاعب عبد الله مبارك المطيري، وفضية أحمد إلياسي في فئة الشباب، وفضية محمد سبيل فيروز، وثلاث برونزيات حققها: عمر محمد المهيري، وبدر محمد يوسف وخليفة برمان الحمودي.

وبارك علي بن حيدر للاعبين المتوجين بالميداليات الملونة، متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ مواصلة التدريبات وبشكل أفضل؛ ليستعيدوا مكانتهم على منصات التتويج، وأشاد ابن حيدر بالروح الرياضية العالية التي ميزت أداء أبناء الإمارات في المحفل الآسيوي، مؤكداً أن توجيهات مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، حريصة على دعم النجاحات السابقة؛ للمحافظة عليها والارتقاء بها، وبما يساهم بدور فاعل لرياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية بدعم نجاحات الرياضة الإماراتية.

وأعرب المدرب زويد سالمين الزعابي عن سعادته لما تم تحقيقه في البطولة، وعن المستوى الفني للاعبي المنتخب، وقال: «ظهرت البطولة بشكل قوي جداً خصوصاً من فرق شرق آسيا بمشاركة عدد كبير من أفضل لاعبي قارة آسيا، خصوصاً وأنها تسبق بطولة العالم التي ستستضيفها الإمارات في الفجيرة خلال نوفمبر المقبل؛ لذلك وجد اللاعبون الفرصة متاحة أمامهم؛ للوقوف على جاهزيتهم، وهو الأمر الذي رفع من المستوى التنافسي والفني للبطولة».