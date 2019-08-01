أكاديمية المطية تشارك في فعاليات «شباب الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك أكاديمية المطية في فعاليات الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات التي ستقام في ملعب رويال سوكر في فلج المعلا وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة عدد من أندية الدولة والأكاديميات الخاصة، ويحتوى البرنامج على فعاليات رياضية وترفيهية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للمشاركين من بينها كؤوس وميداليات للحاصلين على المراكز الأولى، وستشارك أكاديمية المطية بعدد 35 لاعباً من المراحل السنية من عمر 7 إلى 14 سنة.

وأوضح جمعة عتيق رئيس مجلس إدارة أكاديمية المطية أن المشاركة تأتي في إطار التفاعل مع الأنشطة الصيفية في الدولة، مبيناً أن فرق الأكاديمية تحرص دائماً على التواجد في مثل هذه الفعاليات لما لها من فائدة كبيرة على الشباب والناشئين، وأفاد بأن اللجنة المنظمة تعمل بصورة جيدة لإنجاح الحدث حتى يحقق الفائدة المرجوة.

وفي سياق آخر، أكد جمعة عتيق أن فريق الأكاديمية الأول يواصل التحضيرات بصورة جيدة للمشاركة في دوري الدرجة الثانية الذي من المقرر أن ينطلق في نوفمبر المقبل، وأكد أن الفريق يتطلع لمشاركة جيدة في البطولة الجديدة، وأشار إلى أن التحضيرات بدأت مبكراً حتى يتمكن الفريق من تنظيم صفوفه واختيار العناصر المناسبة للمشاركة في البطولة.