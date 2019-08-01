شراكة بين «الرياضات الإلكترونية» و«فن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بإقامة شراكات رياضية واجتماعية مع كافة القطاعات الحكومية في الدولة، قام المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وعبدالرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري للجمعية، بزيارة مؤسسة «فن» الإعلامية التابعة لحكومة الشارقة والمتخصصة في الإنتاج الفني الخاص بالأطفال والناشئين.

وحضر اللقاء من جانب مؤسسة «فن» مريم المعلا رئيس قسم البرامج في المؤسسة، وجميلة أحمد منسق برامج أول، مجد الفارسي منسق البرامج، وحصة الغص منسق العلاقات العامة بالمؤسسة.

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر خلال اللقاء أن الجمعية تسعى دائماً إلى إقامة شراكات قوية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حرصاً منهم على تحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية، والمتمثلة في المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب.ومن جانبها، رحبت مريم المعلا، بوفد جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، مشيرة إلى أنهم حريصون على إقامة الشراكات مع الجهات والمؤسسات الحكومية، خاصة القطاعات الرياضية.

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المرحلة المقبلة، والتي ستشمل عقد الندوات التثقيفية للأطفال والناشئة والخاصة بالرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات تستهدف هذه الفئة من المجتمع.