شكرا لقرائتكم خبر عن خليلودزيتش يترك نانت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر المدرب البوسني الأصل وحيد خليلودزيتش التخلي عن تدريب نانت الفرنسي، بعد موسم واحد فقط معه، وذلك قبل أسبوعين على انطلاق الدوري الفرنسي، بحسب ما كشفت مصادر مقربة من النادي.
واتسمت علاقة خليلودزيتش بمالك نانت فالديمار كيتا ونجل الأخير فرانك الذي يشغل منصب المدير العام، بالتوتر منذ استلامه المهام خلفاً لميجيل كاردوزو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك لأن اللاعب السابق لنانت وباريس سان جرمان لم يكن راضياً عن استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.
ورفض نانت التعليق على خبر استقالة اللاعب الدولي اليوغوسلافي السابق، لكن المصادر أكدت أن الرحيل سيصبح رسمياً بعد المباراة الودية المقررة الجمعة ضد جنوى الإيطالي.
ويعتبر ستيفان زياني الذي يشرف حالياً على فريق الشباب، الأوفر حظاً لكي يحل بدلاً من المدرب البالغ 67 عاماً.
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