شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وبلماضي في قائمة «الأفضل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل «ذابيست» لعام 2019، وضمت المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والمدرب الجزائري جمال بلماضي، بعدما قاد «محاربو الصحراء» إلى الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وضمت قائمة اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كلاً من: Advertisements محمد صلاح (ليفربول) وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وساديو ماني (ليفربول)، وفيرجيل فان ديك (ليفربول)، وفرينكي دي يونج (برشلونة)، وماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وهاري كين (توتنهام)، وإيدين هازارد (ريال مدريد). وضمت قائمة المدربين أفضل مدرب للرجال: جمال بلماضي (الجزائر)، وديدييه ديشامب (فرنسا)، ومارسيلو جاياردو (الأرجنتين)، وريكاردو جاريكا (بيرو)، وبيب جوارديولا(مان سيتي)، ويورجن كلوب (ليفربول)، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وفرناندو سانتوس (البرتغال)، وإيريك تين هاج (أياكس). وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال حفل ستتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر/أيلول المقبل.

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