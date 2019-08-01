ترند مصر .. صفقة «عمرو مرعي» مع الزمالك تشعل تويتر

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، الاتفاق مع بيراميدز علي إبرام صفقة تبادلية بين الفريقين، بانتقال عمرو مرعي مهاجم الفريق، مقابل عمر السعيد لاعب الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واشتعل تويتر ليتصدر "عمرو مرعي" ترند الموقع في مصر .
وتوصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم بنادي بيراميدز لاستعارة عمرو مرعى لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحسب ما نشره اليوم السابع .
ويجرى مسئولو القلعة البيضاء إجراءات ضم عمرو مرعى لمدة موسم علي سبيل الاعارة في الوقت الحالي، قبل الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
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