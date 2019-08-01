السيسي عن عودة الجماهير للملاعب : القرار أصبح الآن في ملعب وزارة الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية

الموجز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية أصبح سهلًا الآن بعد نجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، مضيفًا أن القرار أصبح الآن في ملعب وزارة الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية لتحديد موعد عودة الجماهير.

جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء وردًا على سؤال لأحد المواطنين بشأن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم،.

وأضاف الرئيس السيسي: "تم عقد لقاءات مع وزير الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وفي العرض بحثنا موعد عودة الجمهور للملاعب.. استفدنا كثيرًا من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، وأحب أشكر كل القائمين على التنظيم، بما فيها الجماهير المصرية، الأمر أكثر من رائع، واستفادنا من البنية التحتية للملاعب وكذلك موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات".

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وأكد الرئيس أن فرصة عودة الجماهير أصبحت سهلة عن الأوقات الماضية.

وواصل: "أتصور بالجهد والمنظومة الأمنية اللي عملناها، والقدرة التكنولوجية خلال بطولة أفريقيا الموضوع بقى أيسر، بالمناسبة كل الدول بتعمل كده، أتوقع أن عودة الجماهير للمباريات والمشاركة أصبح أكثر يسرا، والأمر متروك لوزارة الشباب والأجهزة الأمنية في تحديد الوقت المناسب، لدينا منطومة نقدر من خلالها السيطرة على تواجد الجماهير في الملاعب".