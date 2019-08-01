قفشة: حققت جزء من حلمي بالانضمام للأهلي.. والبطولات تكمل الجزء الأخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر محمد مجدي "قفشة" لاعب النادي الأهلي الجديد عن امتنانه باللعب للعملاق الأحمر بعد انتقاله من صفوف بيراميدز منذ ساعات قليلة.

وأعلن النادي الأهلي انتقال محمد مجدي "قفشة" ليتمم به صفقاته الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد وغلق باب القيد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وعبر حسابه على "تويتر" كتب قفشة:"الحمد لله، اليوم حققت جزءاً من حلمي بالانضمام للنادي الأهلي، ويتبقى جزء يكتمل بتحقيق الألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك".

ويستعد "قفشة" للمشاركة مع فريقه الجديد في بطولة الكأس هذا الشهر، ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري نهاية الشهر المقبل.

وأنهى لاعب الأهلي الجديد رسالته:"شكراً للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي حتى النهاية، والشكر الأكبر دائماً للجماهير".