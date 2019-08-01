وكيله لمصراوي: أفشة رفض عروض ألمانية وإماراتية من أجل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمد مجدي "أفشة" المنضم حديثًا للنادي الأهلي، إن اللاعب رفض كل العروض لتحقيق حلمه باللعب للمارد الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي رسميًا التعاقد مع مجدي أفشة من صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وكيل أفشة ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ : "حلم مجدي أفشة تحقق، كان هناك تمسك شديد من جانبه للتواجد في النادي الأهلي".

Advertisements

وأضاف لاعب بيراميدز المنتقل للقلعة الحمراء:"أفشة كان قريبًا من النادي الأهلي قبل بداية الموسم الماضي، لكن الأمور لم تكلل بالنجاح، وأيضا كان يريد حسم الأمور خلال انتقالات يناير الأخيرة".

وواصل "في الأيام الماضية، كان هناك عرضًا من أحد الأندية الألمانية وأخر من الدوري الإماراتي، لكن اللاعب كان متمسك بالأهلي ويشعر بأن الصفقة ستنتهي بالنجاح".

واختتم اللاعب حديثه بقوله:"الساعات الماضية شهدت وصول الأهلي وبيراميدز لاتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، وأفشة وقع للأهلي لمدة ٥ مواسم".