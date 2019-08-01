المقاصة يضم محمد إبراهيم لمدة موسمين قادمًا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي المقاصة، اليوم الأربعاء، ضمه لاعب الزمالك محمد إبراهيم لمدة موسمين على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل بعد الجلسة التي جمعته بمسؤولي النادي الفيومي.

وحصل مسؤولو المقاصة على الاستغناء الخاص باللاعب بعد توقيعه رسميا على عقود الانتقال للنادي الفيومي.

وكان محمد إبراهيم سبق وتلقى عروضًا من الاتحاد والإسماعيلي ولكنه فضل عرض المقاصة بسبب تمسك ميدو المدير الفني للفريق الفيومي بضمه.