مصدر: مرعي يصل الزمالك لإتمام صفقة إعارته من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن عمرو مرعي مهاجم فريق بيراميدز يتواجد حاليا داخل القلعة البيضاء؛ لإنهاء إجراءات انضمامه لصفوف الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

واتفق مسئولو نادي الزمالك، مع إدارة نادي بيراميدز على ضم عمرو مرعي مهاجم الفريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزمالك طلب ضم اللاعب بصورة نهائية في الفترة الحالية لتدعيم الهجوم ولكن بيراميدز وافق على إعارة اللاعب للفريق الأبيض لمدة موسم واحد وتم حسم كافة التفاصيل‎.