كاف يُخطر الزمالك بحكام مباراته في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بحكام مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق ديكادها بطل الصومال في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويدير لقاء الذهاب ـ المقرر إقامته في جيبوتي يوم 11 أغسطس المقبل ـ ، طاقم تحكيم من أثيوبيا مكون من تيودروس ميتيكو ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.
ويدير لقاء العودة ـ المقرر له في القاهرة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 ـ طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم يسري بوعلي حكمًا للساحة ويعاونه كل من أيمن إسماعيل وفوزي الجريدي، والحكم الرابع وليد الجريدي، وسيراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
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