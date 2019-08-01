الرئيسي السيسي يرفض تعيين مدربين أجانب لمنتخب الفراعنة.. و3 مصريين في الصورة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بعدما تعرض إليه المنتخب المصري لكرة القدم من خسائر في الفترة الماضية؛ توقفت وزارة الرياضة عن الاستعانه بمدربين أجانب لتدريب المنتخب.

وسأل السيسي خلال جلسة “اسأل الرئيس” ضمن مؤتمر السابع للشباب، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، الحضور “هنجيب مدربين أجانب تاني؟”، ليرد مازحا: “خلاص مفيش بقي”، موضحا: “أحنا ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين ولازم ندي الفرصة.. النتيجة واحدة”.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة،أن قائمة الأسماء المرشحة لخلافة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الأسبق للمنتخب،تضم الثلاثي المصري حسن شحاته وحسام البدري وإيهاب جلال وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة.