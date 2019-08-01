الأهلي يقيد أفشة محليا وإفريقيا وناصر ماهر يقترب من الرحيل

وصل منذ قليل، إلى مقر النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، للتوقيع على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه بشكل رسمي للأهلي، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به من بيراميدز ناديه السابق.

في الوقت الذي بدأ سمير عدلي المدير الإداري بالنادي، في إنهاء إجراءات قيد اللاعب اللاعب في القائمة المحلية والأفريقية، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في البطولات المحلية والأفريقية في الموسم المقبل، وبعد ضم الأهلي أفشة، بات موقف ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق صعب للغاية للبقاء في القلعة الحمراء، خاصة وأن أفشة يلعب في نفس مركز ناصر ماهر، فضلا عن الخلافات الشديدة التي نشبت بين ناصر ماهر ولاسارتي المدير الفني في الفترة الأخيرة