منتخب روسيا يواصل تفوقه في اليوم الثانى لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

اسفرت نتائج اليوم الثانى لبطولة العالم للسباحة بالزعانف التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس عن فوز منتخب روسيا 5 ميداليات ذهبية ، 4 فضيات ، 2 ميدالية برونزية.

وجاءت نتائج المسابقات علي النحو التالي :

في سباق 1500 متر سباحة مونو ناشئين فاز المنتخب الروسي بالمركزين الاول والثانى ، وحصل منتخب المانيا علي المركز الثالث.

وأسفرت نتائج سباحة 200 متر مونو ناشئين عن

حصول روسيا علي المركز الاول والتشيك علي المركز الثانى وتركيا المركز الثالث.فيما اسفرت نتائج سباق 100 متر غوص ناشئات عن فوز روسيا بالمركزين الاول والثانى بينما جاءت استونيا في المركز الثالث.كما فاز منتخب روسيا بالمركز الاول في سباق 200متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئات، وجاءت المجر في المركز الثانى ، واوكرانيا في المركز الثالث.وفي سباق 200 متر سباحة بالمونو ناشئات فازت اوكرانيا بالمركز الأول روسيا بالمركزين الثانى والثالث.في سياق متصل اسفرت نتائج سباق 1500متر سباحة بالمونو ناشئات عن فوز المانيا بالمركز الأول وروسيا بالمركز الثاني ، وأوكرانيا بالمركز الثالث.وأسفرت نتائج سباق 100 متر غوص ناشئين عن فوز الصين بالمركز الأول ، كولومبيا بالمركز الثاني ، روسيا بالمركز الثالث.وفاز منتخب روسيا بالمركز الاول في سباق 4×50 متر تتابع بالمونو مختلط ، وتركيا بالمركز الثاني ، استونيا بالمركز الثالث.يذكر أن منتخب روسيا حقق في اليوم الاول للبطولة 5 ميداليات ذهبية، وفضيتين ، وبرونزية.