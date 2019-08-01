مصر المقاصة يعلن التعاقد مع محمد ابراهيم

أتم نادي المقاصة صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعابالزمالك بعد توقيعه لمدة موسمين قادمين.
وحصل المقاصة على الاستغناء الخاص باللاعب بعد عرض الزمالك بيعه عقب لقاء الأهلي في الدوري.
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