مدير انبي: التعاقدات الجديدة لسد ثغرات الفريق في الموسم المقبل

اكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي بأن التعاقدات التي أعلن عنها النادي مؤخرا جاءت بناء على طلب على ماهر المدير الفني لمعالجة الثغرات الموجودة بالفريق. وقال عبد الناصر محمد : "بعد انتهاء الموسم تم عقد جلسة ومعرفة نقاط القوة والضعف واحتياجات الفريق وبناء على متابعة شرائط تم التعاقد مع اللاعبين السبعة مشيرا الى حاجة الفريق لرأسي حربة وصانع العاب وسيم الاعلان عنهما قريبا " . متابعة شرائط تم التعاقد مع اللاعبين السبعة مشيرا الى حاجة الفريق لرأسي حربة وصانع العاب وسيم الاعلان عنهما قريبا " . واضاف: " كان هدف الاختيارات ايضا عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي والتعرض لخطر الهبوط للقسم الثاني حتى الأسابيع الاخيرة " مبديا تفاؤله باللاعبين السبعة . للقسم الثاني حتى الأسابيع الاخيرة " مبديا تفاؤله باللاعبين السبعة . وكان النادي قد تعاقد مع كل من: محمد رزق- بيراميدز" لمدة 5 سنوات ، ومحمود صلاح اعارة لمدة عام بنية البيع ومصطفى صفوت مهاجم كهرباء الإسماعيلية انتقال حر،ولاعب من هايتي. بجانب احمد العجوز وحميدو ماو لاعبي وسط بتروجت لمدة 5 سنوات" بيع نهائي" ومحمد اشرف " روقة اعارة من الزمالك لمدة موسم

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