تواجد محمد مجدي قفشة المنتقل حديثا الي صفوف الفريق الاول للاهلي مساء اليوم، داخل مقر النادي عقب الاعلان رسمياً عن اتمام التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري . معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري . وكشف امير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي عن كواليس اتمام التعاقد مع لاعب بيراميدز السابق، حيث بلغت قيمة الصفقة 20 مليون جنيه دون عقد اية صفقات تبادلية بين الناديين . مع لاعب بيراميدز السابق، حيث بلغت قيمة الصفقة 20 مليون جنيه دون عقد اية صفقات تبادلية بين الناديين . ومن المنتظر ان يقوم الاهلي بقيد قفشة في القائمتين المحلية والافريقية .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. اول ظهور لـ قفشة داخل النادي الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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