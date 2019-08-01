غداً.. الاتحاد السكندري يواجه اسوان ودياً

يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع فريق اسوان غداً الخميس في ثاني مبارياته الودية استعداد للموسم الجديد بعد ان سبق وان واجهفريق جدة السعودي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف .
وتقام المباراة في تمام الساعهالرابعه مساء على إستاد المكس في اطار استعداد الفريقين للموسم الجديد .
ويواصل الاتحاد استعداداته القوية لخوض مباراة نصف نهائي كاس مصر ومباراتي دور الـ 32 للبطولة العربية .
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