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غداً.. الاتحاد السكندري يواجه اسوان ودياً

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يلتقي  فريق الاتحاد السكندري مع فريق اسوان غداً الخميس في ثاني مبارياته الودية  استعداد للموسم الجديد بعد ان سبق وان واجه

فريق جدة السعودي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف  .

وتقام المباراة في تمام الساعه

الرابعه مساء على إستاد المكس في اطار استعداد الفريقين للموسم الجديد .

ويواصل الاتحاد استعداداته القوية لخوض مباراة نصف نهائي كاس مصر ومباراتي دور الـ 32  للبطولة العربية .

 

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