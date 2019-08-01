رئيس الاتحاد المغربي يلمح لاعادة مباراة الوداد والترجي

علق فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الافريقي علي قرار المحكمة الدولية الرياضيه "كاس" الخاص بنهائي دوري الابطال افريقيا وازمة الترجي والوداد المغربي .

وقال لقجع في تصريحات لراديو مارس المغربي: "

أيام معدودة وسيتم اتخاذ القرار من طرف الإتحاد الإفريقي بخصوص المباراة ".

واضاف: " الوداد يجب أن يكون جاهزًا على المستوى الرياضي، لكي نفوز باللقب، ونضيف هذا الإنجاز

إلى خزينة الوداد وكرة القدم المغربية ".

واكمل رئيس الاتحاد المغربي : " سأكون في مقدمة المدافعين عن حق الوداد مهما كلفني ذلك، وعلى جمهور الوداد أن يطمئن، نتمنى أن يكون التحضير جيد لنتوج جهودنا ومعركتنا القانونية بالنجاح خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في الأيام القليلة المقبلة".