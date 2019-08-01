يسعي نادي ريال مدريد الاسباني بشكل جدي ببتعاقد مع الدولي الهولندي دوني فان بيك نجم اياكس امستردام خلال فترة الانتقالات الصفيفية الجارية . وكشفت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، أن اللاعب الشاب عاد لخطط النادي الملكي ليكون صفقة محتملة من أجل تدعيم الفريق. الشاب عاد لخطط النادي الملكي ليكون صفقة محتملة من أجل تدعيم الفريق. واشارت الصحيفة الي ان الامر يزعج ادارة اياكس بسبب اصرار النادي الملكي علي التعاقد مع اللاعب حيث تستمر فترة الانتقالات حتي 1 سبتمبر المقبل . اصرار النادي الملكي علي التعاقد مع اللاعب حيث تستمر فترة الانتقالات حتي 1 سبتمبر المقبل . ويعد فان دبيك أحد افضل المواهب الصاعدة في اوروبا، بعد ان قاد اياكس الي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل محاولات خطف نجم اياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.