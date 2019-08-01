ناصر ملوى يهدد باللجوء للفيفا لقرارت لجنة التوصيات اليوم

قرر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى بالمنيا ، بتقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم غداً الخميس ، بعد إجتماع لجنة صياغة لوائح مسابقات القسمين الثانى والثالث اليوم ، بمقر اتحاد الكرة لحسم شكل المسابقات فى الموسم الجديد .

حيث شكلت اللجنة من عاصم مرشد ، رئيس نادى كوم حمادة ، ومحمد الطويلة ، رئيس

نادى نجوم المستقبل ، وخالد كامل ، رئيس لجنة المسابقات القسم الثانى ، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على مشاركة 16 فريق لكل مجموعة من المجموعات الثلاث ، وهبوط فريقين فقط لكل مجموعة .

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وصعود فريقين ، من فرق الترقى بعدما كان التداول الإبقاء على الأربع فرق

الهابطة ، نظراً للقرارات المتخبطة للاتحاد الموسم الماضي لهبوط 7 فرق ، ثم قرار بهبوط 4 ، ومن المقرر أن ترفع هذه التوصية لمجلس إدارة الاتحاد ، لإتخاذ القرار النهائي بشأن شكل المسابقات الموسم المقبل .

وهدد مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى ، فى حالة عدم إستجابة الاتحاد ، بقرار عدم هبوط 4 فرق بالممتاز (ب ) ، للثلاث مجموعات سترفع شكواها إلى الاتحاد الدولي للفيفا للإحتكام في هذه القرارات .