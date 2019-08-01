قرر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى بالمنيا ، بتقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم غداً الخميس ، بعد إجتماع لجنة صياغة لوائح مسابقات القسمين الثانى والثالث اليوم ، بمقر اتحاد الكرة لحسم شكل المسابقات فى الموسم الجديد .
حيث شكلت اللجنة من عاصم مرشد ، رئيس نادى كوم حمادة ، ومحمد الطويلة ، رئيسنادى نجوم المستقبل ، وخالد كامل ، رئيس لجنة المسابقات القسم الثانى ، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على مشاركة 16 فريق لكل مجموعة من المجموعات الثلاث ، وهبوط فريقين فقط لكل مجموعة .
وصعود فريقين ، من فرق الترقى بعدما كان التداول الإبقاء على الأربع فرقالهابطة ، نظراً للقرارات المتخبطة للاتحاد الموسم الماضي لهبوط 7 فرق ، ثم قرار بهبوط 4 ، ومن المقرر أن ترفع هذه التوصية لمجلس إدارة الاتحاد ، لإتخاذ القرار النهائي بشأن شكل المسابقات الموسم المقبل .
وهدد مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى ، فى حالة عدم إستجابة الاتحاد ، بقرار عدم هبوط 4 فرق بالممتاز (ب ) ، للثلاث مجموعات سترفع شكواها إلى الاتحاد الدولي للفيفا للإحتكام في هذه القرارات .
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر ملوى يهدد باللجوء للفيفا لقرارت لجنة التوصيات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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