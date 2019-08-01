بركلات الترجيح .. توتنهام يفوز علي بايرن ميونخ ويتوج بطلًا لكأس اودي

توج فريق توتنهام هوتسبير بطلا لكأس أودي الودية عقب الفوز علي نظيره بايرن ميونخ الألماني بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة التي أقيمت علي ملعب اليانز ارينا بالتعادل الإيجابي بهدفين

لكل فريق.

تقدم فريق توتنهام هوتسبير عن طريق ايريك لاميلا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول قبل أن يعزز اريكسن تقدم السبيرز في

الشوط الثاني في الدقيقة 59 .

وقلص بايرن ميونخ النتيجة عن طريق يان فيات ارب في الدقيقة 61، قبل ان يسجل الكندي الفونسو ديفينز هذف التعادل في الدقيقة 81 ، ليلجأ الفريقين الي ركلات الترجيح والتي نجح توتنهام في حسمها لصالحه.